Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,6% in iunie, in crestere de la 8,1% in mai, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 8,8% la 9,6%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Polonia si Romania, arata datele publicate…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,6% in iunie, in crestere de la 8,1% in mai, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 8,8% la 9,6%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Polonia si Romania,

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,6% in luna iunie, in crestere de la 8,1% in luna mai, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 8,8% la 9,6%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Polonia si Romania, arata datele publicate…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro s-a situat la 8,6% in iunie, in crestere de la 8,1% in mai, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 8,8% la 9,6%, tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei fiind Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Polonia si Romania, arata datele publicate…

- Un grup de zece țari est-europene a solicitat Comisiei Europene sa renegocieze contractele pentru vaccinurile Covid-19, arata o scrisoare consultata de Politico care face referire la o supraaprovizionare cu doze și nevoia de a proteja bugetele de stat. Contractele ar trebui sa poata fi incheiate „daca…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a continuat sa creasca in luna aprilie pana la 8,1%, de la 7,8% in luna martie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Estonia (19,1%), Lituania (16,6%), Cehia (13,2%), Letonia (13,1%), Bulgaria (12,1%) si Romania (11,7%), arata datele publicate, miercuri,…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna martie pana la 7,8%, de la 6,2% in luna februarie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Lituania (15,6%), Estonia (14,8%), Cehia (11,9%), Tarile de Jos (11,7%), Letonia (11,5%), Bulgaria (10,5%), Polonia (10,2%), Spania (9,8%) si…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna martie pana la 7,8%, de la 6,2% in luna februarie, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Lituania (15,6%), Estonia (14,8%), Cehia (11,9%), Tarile de Jos (11,7%), Letonia (11,5%), Bulgaria (10,5%), Polonia