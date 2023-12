Eurostat a publicat cifrele: România a depășit Ungaria în ritm de TGV. Ungurii, printre cei mai săraci din Europa Anul trecut, populația ungara a cheltuit 71% din media UE pentru bunuri și servicii, adica pentru consum. Acesta este al doilea cel mai slab nivel din UE, ceea ce inseamna ca ungurii sunt pe locul doi in topul celor mai saraci cetațeni ai UE. Cel puțin conform cifrelor din 2022, acum actualizate. Anul trecut, doar bulgarii stateau mai rau decat ungurii, cu 69% din media UE cheltuita pentru consumul individual. Bulgarii au parcurs un drum lung din 2021, cand procentul lor era de 65%. Exista acum un pericol real ca bulgarii sa depașeasca Ungaria in acest an. Cifra ungara a fost cu un punct… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

