Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 27 milioane de angajati cu varste intre 15 si 64 de ani din Uniunea Europeana aveau in 2017 un contract de munca temporara, ceea ce reprezinta 14,3% din totalul angajatilor din UE. În România, care se află pe ultimul loc în rândul statelor membre la acest capitol,…

- Cu un Produs Intern Brut de aproape 3.300 de miliarde de dolari in 2017, Germania si-a consolidat pozitia de cea mai mare economie din UE, reprezentand peste o cincime din PIB-ul UE (21,3%). Marea Britanie si-a pastrat pozitia a doua, cu o pondere in PIB-ul european de 15,2%, chiar daca a inregistrat…

- "Accidentele mortale" sunt definite drept cele care duc la moartea victimei in termen de un an de la producerea accidentului, conform statisticilor europene privind accidentele de munca. In termeni mai generali, un accident la locul de munca este definit ca un eveniment ce ce duce la vatamarea fizica…

- Cele mai mici rate de ocupare a fortei de munca au fost inregistrate in Grecia (38,3%), Luxemburg (39,8%), Croatia (40,3%), Slovenia (42,7%) si Romania (putin peste 43%). La polul opus, rata cea mai inalta de ocupare a locurilor de munca pentru aceasta grupa de varsta a fost observata in Suedia (76,4%),…

- Romania are cel mai ieftin teren arabil din Uniunea Europeana, cu o valoare medie de 1958 de euro pe hectar, potrivit cifrelor Eurostat pe 2016. Pe de alta parte, la capatul opus se afla Olanda un un hectar de teren de 31,5 ori mai scump, adica undeva la 63.000 de euro pe hectar. Dar daca ne uitam la…

- Intr-adevar, pretul terenului arabil in fiecare regiune din Olanda este mai ridicat decat nivelul mediu din toate celelalte state membre ale UE. In randul regiunilor UE pentru care sunt disponibile datele pe 2016, cel mai scump hectar de teren arabil a fost in regiunea Liguria din Italia (in medie -…

- Doar 8% dintre angajatii romani si greci au participat in 2016 la cursuri de pregatire legate de activitatea lor profesionala, comparativ cu o medie de 31,9% la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate de Eurostat, potrivit Agerpres. În 2016, aproape o treime dintre angajaţii din…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), citat de site-ul agentiei ANSA. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria,…