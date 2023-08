Stiri pe aceeasi tema

- Taberele de vara un vis prea indepartat pentru foarte mulți copii din mediile defavorizate. Mai este o luna din vacanța de vara și foarte mulți copii din medii defavorizate nu au reușit, nici anul acesta sa mearga intr-o tabara, la munte sau la mare. Prin reorganizarea Ministerului Tineretului și Sportului…

- Consiliul local al municipiului Bacau a aprobat, ieri, un imprumut in valoare de 36 milioane de euro pentru finanțarea unei serii de proiecte de dezvoltare. Una dintre prioritațile majore ale acestui imprumut este finalizarea pistelor pentru biciclete, investiție tot mai contestata de bacauanii nemulțumiți…

- Vineri, 21 iulie 2023, s-a incheiat Scoala de vara „Responsabilitate fata de viitorul nostru”, realizata la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau in cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0069: Cercetarea – din laboratoare catre societate. Dezvoltarea capacitatii de cercetare a Universitatii „Vasile…

- * interviu cu Sorin Sarghe, reprezentantul local al firmei de paza și protecție Romanian Security Systems, numarul 1 in țara, pe acest domeniu. – Reprezentați, la nivel local, una dintre firmele etalon din acest domeniul, al securitații. – Corect. Și ca longevitate, și ca profesionalism. Pentru ca,…

- Pentru cateva zile, Tescaniul a fost capital internaționala a muzicii instrumentale, gazduind ediția 2023 a Cursurilor de Oboi. La acest eveniment au participat peste 25 de instrumentiști din toate colțurile țarii, Cluj, București, Targu Mureș, Iași, Bacau, dar și din Austria, Franța și Republica Moldova.…

- Filmare aeriana pe lotul 1 al autostrazii A7 Focșani-Bacau, costructor UMB, in zona viitorului pod peste raul Putna. Filmare din data de 15.07.2023. Sursa video Articolul VIDEO: Autostrada A7, Focșani-Bacau, Lot 1, Pod peste raul Putna apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane!…

- In perioada 17-21 iulie 2023, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau, in colaborare cu Liga Studentilor, organizeaza Scoala de vara „Responsabilitate fata de viitorul nostru”. Evenimentul se desfasoara in cadrul proiectului Cercetarea – din laboratoare catre societate. Dezvoltarea capacitatii de…

- In ultimele decenii, Inteligența Artificiala (IA) a avansat rapid, schimband modul in care traim și lucram. Printre domeniile care au fost profund afectate se numara și educația. Invațamantul este unul dintre pilonii fundamentali ai societații și, prin aplicarea IA, acesta se transforma intr-un ritm…