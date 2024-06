Stiri pe aceeasi tema

- Primele rezultate provizorii ale alegerilor europene din 9 iunie 2024 vor fi anunțate in seara de 9 iunie, in jurul orei 23.15-23.45 CEST (00.15-00.45 ora Romaniei), a precizat Parlamentul European. Aceste rezultate provizorii vor fi facute publice in hemiciclul Parlamentului de la Bruxelles. Rezultatele…

- Primele rezultate provizorii ale alegerilor europene vor fi anuntate in aceasta seara, in jurul orei 23.15 23.45 CEST 00.15 00.45 ora Romaniei , in hemiciclul Parlamentului de la Bruxelles.Rezultatele provizorii ale alegerilor europene pot fi publicate numai dupa ora 23.00 CEST 00.00 ora Romaniei ,…

- Pe 9 iunie, in Republica Moldova vor fi organizate alegeri europarlamentare. Cu acest scop, in țara vor fi deschise 52 de secții, 13 dintre care in Chișinau. In acest context, președinta Maia Sandu a venit cu un indemn pentru moldovenii cu cetațenie europeana.

- Comisia Electorala Centrala prezinta rezultatele preliminare in cele 2 localitați din țara, unde astazi a avut loc turul doi al alegerilor locale noi. Comuna Tirnova, raionul Dondușeni Candidat Rezultat Gisca Vladimir Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” 741 (100%)

- Premierul polonez Donald Tusk a anunțat vineri o remaniere a cabinetului, coordonatorul serviciilor speciale Tomasz Siemoniak preluind funcția suplimentara de ministru de interne, relateaza Reuters. In celelalte trei schimbari, istoricul de arta Hanna Wroblewska a fost numita noul ministru al culturii,…

- A mai ramas o luna pana la alegerile pentru Parlamentul European. Ba chiar mai puțin, daca avem in vedere ca Țarile de Jos vor da startul pe 6 iunie. In Irlanda, votul va avea luc pe 7 iunie, in timp ce majoritatea tarilor membre, inclusiv Romania, organizeaza scrutinul in 9 iunie. Una dintre mizele…

- Reformarea din temelii a sistemului sanitar, finanțarea corespunzatoare și responsabilizarea tuturor romanilor sunt principalele concluzii desprinse la dezbaterea organizata la Buzau de Coaliția „Votez pentru Sanatate”. Coaliția „Votez pentru Sanatate”, inființata in 2016, a organizat la Buzau, joi,…

- Razboi in Ucraina, ziua 776. Ucraina a stabilit mai multe rute pentru exporturile sale agricole, inclusiv prin Romania si Republica Moldova, in contextul in care punctele de trecere a frontierei dintre Ucraina și Polonia sunt in prezent blocate, a declara