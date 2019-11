Europrod, parte a Grupului Agricola, va investi intr-o noua linie de productie care va angaja 150 de oameni

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul FCA a anunțat recent un plan de investiții de 5 miliarde de euro, in perioada 2019-2021, pentru extinderea capacitaților de producție la uzinele sale din Italia. Pe lista proiectelor se afla și o linie de producție de baterii pentru mașini electrice și hibride, care va fi inființata la uzina…

- Alimente expirate, tinute in mizerie ori spalate in chiuvete pline de rugina au fost descoperite de inspectorii de la Protectia Consumatorului, intr-o cunoscuta piata din Capitala. Peste o tona de astfel de produse periculoase au retras autoritatile de la vanzare.

- Compania Koyo investește 30 de milioane de euro intr-o noua linie de producție de rulmenți in fabrica din Alexandria. Investiția anunțata depașește 100 de milioane de euro, dar momentan la fabrica ajung 30, anunța MEDIAFAX.Directorul de resurse umane al fabricii de rulmenți din Alexandria,…

- Motiunea de cenzura depusa de Opozitie a fost votata de 238 de parlamentari, iar Guvernul Dancila a picat. Eugen Tomac, liderul PMP, a declarat ca este o victorie uriasa a Opozitiei. Oficial, s-a incheiat epoca Dragnea. Oameni cu viziuni diferite au demonstrat ca pot da mana pentru viitorul acestei…

- Un accident in lant a avut loc pe autostrada A1, pe sensul Lugoj – Margina, in judetul Timis, in dreptul localitatii Bethausen, fiind implicate doua autotrenuri, un microbuz, o camioneta sa doua autoturisme. Cinci oameni au ajuns la spital, dintre care doi au fost incarcerati. Potrivit…

- Un alt accident grav s-a produs azi, dupa miezul nopții, in raionul Drochia, pe traseul R-7 km 30. Un tanar la volanul unei mașini Renault Megan a ieșit pe contrasens și a lovit frontal o ambulanța, omorandu-l pe loc pe șoferul acesteia. Alte 4 persoane au fost ranite grav și sunt internate in spital.

- Un avion de productie sovietica, cu cinci pasageri la bord si trei membri ai echipajului, a aterizat de urgenta la aproximativ 1,5 kilometri de aeroportul din Lvov. Potrivit ministrului ucrainean al Infrastructurii, cinci oameni au murit pe loc.