Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii legitimați la CSM Lugoj nu și-au mai primit salariile, a scris fostul lider al CJ Timiș pe pagina sa de Facebook. Calin Dobra, care a activat in trecut in cadrul aceleiași structuri, susține ca sportivilor li se spune ca „nu sunt bani, ca traim vremuri grele…”, dar ca in organigrama clubului…

- Cel care a condus PNL Timiș ultimii ani buni de zile nu a mai dat pe la partid de cand a pierdut alegerile. Nicolae Robu spune ca a simțit un gust amar din partea tradatorilor, pe care i-a descoperit doar dupa acest moment, persoane pe care le-a numit ”oamenii intunericului”. Dupa ce a pierdut atenția…

- Pana astazi, 6.470 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. Citește și: Raed Arafat, 'profetie' sumbra referitoare la pandemie: 'Pana in vara anului viitor nu vom sta linistiti' In intervalul 25.10.2020 (10:00) – 26.10.2020 (10:00) au fost raportate 79 de decese…

- Se intețesc atacurile USR-ului la adresa liberalilor odata cu apropierea alegerilor parlamentare. Dupa razboiul din Timiș unde nu s-au ințeles pe „ciolan” și episodul „Florin Iordache” , reprezentanții USR ataca Guvernul Orban in legatura cu decesul de la Mediaș , unde un barbat de 65 de ani a murit…

- Administrația Bazinala de Apa Banat (ABA Banat) desfașoara in aceste saptamani o acțiune de verificare in teren a starii tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundațiilor. Aceasta verificare este anuala și are loc la inceputul toamnei, pentru a avea o imagine…

- Deși par ”liniștite” din afara, discuțiile dintre PNL și USR PLUS la nivel de Timiș nu sunt deloc lipsite de sare și piper. In timp ce Alin Nica, liderul PNL local e plin de pace, cei de la USR PLUS arata in discursul lor mai mult din ce se negociaza in spatele ușilor inchise. Discuția ... The post…

- Numarul mediu de salariati din economia locala a depasit 5,1 milioane in 2019, cu circa 96.000 mai multi comparativ cu anul precedent... The post Top surpriza al bunastarii: Clujul, depașit de Timiș la numarul de angajați appeared first on Renasterea banateana .

- In cursul dimineții de astazi, 19 octombrie 2020, au mai fost confirmate inca 59 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 5.931. In intervalul 18.10.2020 (10:00) – 19.10.2020 (10:00) au fost raportate 59 de decese (26 barbați și 33 femei), ale unor pacienți infectați…