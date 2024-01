Europol susține anarhia în România Sindicatul polițiștilor, Europol, a emis un comunicat in care accepta anarhia și se plaseaza impotriva cetațenilor patriei. Sindicatul Europol aduce in atenția publicului faptul ca in timpul protestelor recente organizate de transportatori și fermieri, mii de polițiști au fost supuși presiunilor pentru a intreprinde orice acțiune necesara pentru a bloca autovehiculele scoase pe drumuri de catre protestatari. Sindicatul acuza ca astfel de presiuni provin de la șefii care sunt supuși oamenilor politici și ale caror funcții depind de aceștia. Prin intermediul unei postari pe Facebook, sindicatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

