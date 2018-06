Stiri pe aceeasi tema

- Din totalul de deseuri, 56- este materie organica, 9,9- hartie si carton, alte 9,9- reprezinta deseurile din plastic, apoi 4,1- sticla, 2,3- metal si 17,8- alte tipuri de deseuri. Din acest total, Romania recicleaza doar 3-, fiind al doilea cel mai scazut nivel din Uniunea Europeana. Cel mai scazut…

- Dacia a inmatriculat 53.000 de unitați in Uniunea Europeana in luna mai, in creștere cu 14%, corespunzator unei cote de piața de 3.8%. Inmatricularile au ajuns la 225.000 de unitați in primele 5 luni ale anului, in creștere cu 17%.

- Viceguvernatorul Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Liviu Voinea, a declarat joi ca principalele riscuri privind stabilitatea financiara a țarii sunt „scaderea increderii investitorilor in economiile emergente” și „riscul de nerambursare a creditelor”, ambele fiind in creștere in 2018 fața de ...

- Moldova poate prezenta interes pentru businessul rusesc prin faptul ca are incheiate acorduri de liber schimb atat cu tarile CSI, cat si cu Uniunea Europeana (DCFTA), dar si cu Turcia, iar pozitia geografica favorabila a Moldovei intre Europa si Rusia o face atractiva pentru dezvoltarea businessului…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut luni la 2,75%, de la 2,74% vineri, informeaza BNR. La inceputul saptamanii trecute indicele la 3 luni era 2,54%, a crescut pana joi la 2,75%, iar vineri a facut…

- Deputatul PSD, Camelia Gavrila, doreste sa evidentieze aceasta zi complexa pentru Romania, dar si pentru Europa, ca fiind ziua in care s-au deschis perspectivele unei aliante politice, economice si culturale de larga respiratie, pentru ca cetatenii sa traiasca in pace si siguranta, respectand suprematia…

- Cancelarul german Angela Merkel se declara pregatita ca impreuna cu presedintele Frantei si premierul Regatului Unit sa riposteze, in cazul in care administratia lui Donald Trump nu scuteste in mod permanent Uniunea Europeana (UE) de la taxe vamale impuse importurilor de otel si aluminiu, relateaza…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a crescut cu 0,2% in februarie 2018, comparativ cu luna anterioara, insa a coborat cu 2,3% in Romania, aceasta fiind cea mai mare scadere inregistrata de o tara membra a UE, arata datele Eurostat.