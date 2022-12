Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii britanici sunt ingrijorati de amenintarea tot mai mare pe care o reprezinta terorismul de extrema dreapta in Regatul Unit. Aceștia au cerut marti armatei si politiei sa consolideze controalele interne.

- In timp ce in restul lumii masurile anti-COVID s-au relaxat aproape complet, carantinele stricte impuse in China continua sa-i aduca pe oameni la disperare. Locuitorii din orasul Guangzhou s-au ciocnit cu Politia și au distrus bariere anti-COVID, relateaza BBC News. Aceste violente au loc in timpul…

- Larisa Udila a facut primele declarații dupa ce soțul ei a fost acuzat de infidelitate. In exclusivitate, pentru Antena Stars, influencerița a vorbit despre relația cu partenerul de viața, despre cum reușește sa se imparta intre carieri și familie, dar și despre hate-ul din mediul online.

- Rezultatele alegerilor legislative din Israel arata o „crestere a extremismului si a rasismului” in societatea israeliana, a reactionat miercuri premierul palestinian Mohammed Shtayyeh, dupa publicarea de sondaje care indica un avans in voturile „extremei drepte”, relateaza AFP. „Avansul partidelor…

- Oana Radu și-a șocat fanii din mediul online, asta dupa ce cantareața s-a afișat cu noul sau look. Artista a marturisit pe rețelele de socializare ca a decis sa se tunda singura și sa-și faca breton, insa nu i-a ieșit așa cum se aștepta, motiv pentru care a mers la salonul de infrumusețare pentru a…

- Raluca Badulescu, in varsta de 48 de ani, a trecut printr-o transformare spectaculoasa in ultimii ani. Jurata de la „Bravo, ai stil” a fost invitata la emisiunea ZigZag, moderata de George Tanase, unde a comentat prima imagine aparuta in mediul online cu ea. Raluca Badulescu și-a exprimat reacția, fara…

- Ioana Grama este extrem de cunoscuta in mediul online, fiind una dintre cele mai apreciate vloggerițe. Aceasta este extrem de activa in mediul online, insa pe cat de activa este in online, pe atat de discreta este in ceea ce privește viața amoroasa. Ea s-a desparțit de tatal fetiței sale, iar acum este…

- Theo Rose trece printr-o perioada dificila, asta pentru ca artista are probleme de sanatate. Vedeta le-a marturisit fanilor ei pe rețelele de socializare ca este racita, insa și destul de agitata in ultima perioada. Iata ce le-a dezvaluit artista in mediul online!