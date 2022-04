Biroul european de politie Europol a anuntat, luni, ca a lansat o operatiune care vizeaza bunurile persoanelor si companiilor ruse sanctionate din cauza razboiului provocat de Rusia in Ucraina, relateaza Le Figaro. Operatiunea se desfasoara in parteneriat cu statele membre ale Uniunii Europene, dar si cu agentiile Eurojust si Frontex. „Oscar” are ca scop sustinerea „anchetelor financiare ale statelor membre ale UE care vizeaza bunurile detinute de persoane fizice si juridice sanctionate pe fondul invaziei ruse in Ucraina”, precum si sustinerea „anchetelor penale realizate de catre tarile membre…