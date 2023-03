Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul provocase un adevarat circ in strada in urma cu mai multe zile la Constanța, alaturi de o femeie. Cei doi au injurat mascații, dupa ce au fost aproape de a produce un accident și o bataie in trafic. ”Bombardierul” din Constanța a fost reținut In imaginile surprinse la fața locului se vede și…

- Sindicalistii Europol au publicat, miercuri seara, imagini de la scandalul provocat de barbatul din Constanta care a amenintat luptatorii SAS aflati in misiune. Barbatul, dar si femeia care-l insotea, a strigat injurii si amenintari pana cand a fost urcat in duba, anunța news.ro.In videoclipul publicat,…

- Un barbat in varsta de 32 de ani este cercetat acum de politistii din Constanța dupa ce i-a amenintat pe luptatorii din cadrul Serviciului de Actiuni Speciale care se aflau intr-o misiune. Sindicatul Europol a publicat, miercuri seara, imagini de la intervenția la care au participat și luptatori SAS.…

- Eveniment tragic la Baza Militara de la Mihail Kogalniceanu, care s a soldat cu decesul unui barbat. Mai precis, este vorba de M.P., capitan la unitatea din Turnu Magurele, genist, aflat in prima sa zi la baza militara din judetul Constanta. Avea doar 43 de ani si era din Bucuresti.La fata locului s…

- Misiunea de neutralizare a minei marine, care a esuat pe plaja din Sfantu Gheorghe, a fost incheiata, fara incidente, joi, 26 ianuarie, in jurul orei 17.30. Interventia pentru distrugerea minei marine a fost realizata de catre o echipa mixta de militari EOD ai Fortelor Navale, de la Constanta si Babadag,…

- Un barbat din Conțești, in varsta de 38 de ani, a fost reținut, miercuri, pentru comiterea infracțiunii de portul sau folosirea fara drept de obiecte periculoase. Acesta este banuit ca in data de 19 ianuarie, in timp ce se afla in incinta unei societați comerciale, pe fondul unor discuții in contradictoriu,…

- Scandalul dintre Florin Salam și Costeluș de la Clejani ia amploare, dupa ce manelistul a fost amenințat ca familia lui va fi omorata. In loc sa se linișteasca apele, tensiunile escaladeaza. In urma amenințarilor primite, Florin Salam și Betty, ar fi depus plangere la Poliție impotriva lui Costeluș…

- Un barbat de 62 de ani din Constanta, suspectat ca a intrat inarmat cu un briceag intr-o scoala, a furat o suma de bani si apoi l-a amenintat pe directorul institutiei, care incerca sa-l prinda, a fost arestat preventiv, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…