Europol avertizează asupra unui posibil nou val migator din Africa spre UE Instabilitatea economica si lipsa oportunitatilor in Africa, plus nevoia de forta de munca ieftina in Uniunea Europeana in plina criza provocata de pandemia de coronavirus ar putea declansa un nou val migrator catre Europa, avertizeaza Europol intr-un raport publicat vineri, informeaza agentia EFE.



Documentul ce analizeaza activitatea gruparilor infractionale, inclusiv cele care se ocupa de traficul de migranti, atrage atentia in special asupra riscului amplificarii valului migrator dinspre tarile africane prin Mediterana, dupa ce acesta a diminuat in ultimele luni ca urmare a restrictiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

