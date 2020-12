Europol avertizează asupra pericolului apariției unor vaccinuri false Europol avertizeaza asupra pericolului apariției unor vaccinuri false Foto: europol.europa.eu. Agenția Uniunii Europene pentru cooperare în materie de aplicare a legii, Europol, avertizeaza asupra pericolului apariției unor false vaccinuri împotriva coronavirusului. Directoarea Europol susține ca au fost identificate deja semne concrete ca presupuse vaccinuri sunt oferite spre vânzare pe internet și le-a cerut consumatorilor sa aiba grija. Oricine risca și da curse unor astfel de oferte va avea cel mai probabil surpriza sa constate ca nu va primi… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

