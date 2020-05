Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta ca opt vaccinuri se afla in faza studiilor clinice si se testeaza pe oameni. Cercetatorii de la Oxford par sa fie cel mai aproape de obtinerea unui vaccin. Acesta ar putea fi gata intr-o jumatate de an.

- China conteaza de acum pe cinci vaccinuri experimentale anti-COVID-19 testate pe om si “progresele sunt satisfacatoare” cu doze deja inoculate pe 2.500 de voluntari, a declarat vineri un viceministru al sanatatii, citat de France Presse și preluat de Agerpres. Cautand sa-i protejeze pe chinezi si sa…

- Exista peste 100 de proiecte de vaccinuri anti-COVID-19 pe plan mondial, din care opt au ajuns in faza studiilor clinice, potrivit unor date publicate de London School of Hygiene & Tropical Medicine, informeaza AFP marti.Aceasta reputata scoala de medicina din Marea Britanie a numarat…

- Dr. Adriana Pistol, directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, este noua sefa a Comisiei anti-COVID-19.

- Dr. Adriana Pistol, directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, este noua sefa a Comisiei anti-COVID-19.

- Parlamentul European a adoptat crearea unui fond de solidaritate impotriva coronavirus de 50 de miliarde de euro. Acesta va fi introdus in bugetul UE 2021-2027 pentru investitii in sistemul medical.Citește și: Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor - Ce este interzis sa faci in aceasta zi…

- Parlamentarul Emanuel Ungureanu pregateste o plangere penala impotriva preotilor care impartasit, duminica, la Cluj, mai multi credinciosi cu aceeasi lingurita. „Au incalcat legile statului roman si au zadarnicit efortul de a raspandi virusul extrem de periculos Covid 19”, spune vicepresedintele Comisiei…

- "Parlamentul European confirma, cu regret, un deces" in randul "personalului sau extern", (deces) "cauzat, potrivit informatiilor actuale, de coronavirus", a afirmat purtatorul de cuvant. Potrivit unei surse parlamentare, este vorba de un italian care lucra in cadrul serviciului informatic al Parlamentului…