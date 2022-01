Europol a închis un popular serviciu VPN folosit de infractorii informatici Agentia europeana de politie Europol a anuntat marti la Haga ca a închis o retea privata virtuala (VPN) care era un &"furnizor preferat de infractorii informatici&", transmite Der Spiegel, citat de Agerpres.



Anonimatul online era asigurat de 15 servere din zece tari infractorilor care lansau atacuri de tip ransomware, prin care se blocheaza datele victimelor, iar apoi li se solicita plati pentru recuperarea accesului la ele.



Anchetatorii au aratat ca infractorii foloseau infrastructura serviciului VPNLab.net pentru a comite infractiuni informatice grave.



Serviciile… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un fost informator al politiei federale americane (FBI), Joseph Moore, in varsta de 50 de ani, casatorit si cu patru copii, care s-a infiltrat timp ce zece ani, in perioada 2007-2017 din partea Biroului Federal de Investigatii in Ku Klux Klan, vorbeste public despre aceasta perioada „pentru ca publicul…

- FSB, fostul KGB, a anuntat luni ca a arestat 106 sustinatori ai unei grupari neonaziste pe care o acuza ca actiona sub egida Ucrainei, vecina si inamica Rusiei. Kievul dezminte orice implicare, transmite AFP.

- Lideri ai Germaniei, Statelor Unite, Frantei, Italiei si Regatului Unit si-au exprimat luni hotararea ca suveranitatea Ucrainei sa fie respectata, avand in vedere "tensiunile dintre Rusia si Ucraina", potrivit unui comunicat al Palatului Elysee, transmite marti AFP, potrivit Agerpres. In contextul…

- Omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov l-a acuzat pe presedintele Volodimir Zelenski (foto) ca raspandeste „o minciuna absoluta” privind posibila sa implicare intr-o presupusa lovitura de stat in Ucraina, relateaza agentiile de presa Interfax-Ukraina si Reuters. Președintele Ucrainei declarase anterior,…

- Cunoscutul om de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov l-a acuzat vineri pe presedintele Volodimir Zelenski ca raspandeste o "minciuna absoluta" privind posibila sa implicare intr-o presupusa lovitura de stat in Ucraina, relateaza agentiile de presa Interfax-Ukraina si Reuters. Presedintele Volodimir Zelenski…

- Kremlinul a avertizat, marți, ca orice decizie a Statelor Unite de a trimite consilieri militari și echipament militar in Ucraina va accentua tensiunile din regiune și intre cele doua puteri, relateaza Reuters.

- Hackerii au compromis sambata un sistem de e-mail al Biroului Federal de Investigatii (FBI) si au trimis zeci de mii de mesaje de avertizare cu privire la un posibil atac cibernetic, potrivit agentiei si...

- Rusia a afirmat joi ca a folosit un avion de lupta pentru a intercepta un avion britanic spion in apropierea Crimeii, peninsula pe care a anexat-o de la Ucraina in 2014, transmite Reuters. Ministerul rus al Apararii a declarat ca incursiunea britanica face parte dintr-o intensificare mai larga…