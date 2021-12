Europol a dat LOVITURA: Peste 500 de persoane, arestate pentru trafic de medicamente false Fortele de ordine europene au efectuat 544 de arestari si au capturat numeroase substante dopante ilegale si medicamente false, precum pretinse remedii contra COVID-19, a anuntat marti Europol, transmite AFP, potrivit Agerpres. Operatiunea, care s-a desfasurat pe continent intre aprilie si octombrie, a permis capturarea de medicamente false si produse dopante in valoare totala estimata la 63 de milioane de euro, a indicat Europol intr-un comunicat. Operatiunea a vizat 33 de ''grupari infractionale care traficau substante dopante, precum agenti de reglare hormonala si metabolica,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Kargazstan a arestat 15 persoane suspectate ca pregateau o lovitura de stat, au anuntat vineri serviciile de securitate kargaze, cu doua zile inainte de alegerile legislative ce vor avea loc in aceasta tara din Asia Centrala, afectata cu regularitate de crize politice, informeaza AFP,…

- Sustinatorii unei puteri civile au fost redusi la organizarea prin SMS-uri sau prin desenarea de graffiti din cauza taierii internetului de trei saptamani.In pofida apelurilor la calm venite din strainatate, un sindicat al medicilor pro-democratie a anuntat sambata ca cinci manifestanti au fost ucisi…

- O retea suspectata de traficarea a sute de migranti pakistanezi care tranzitau in conditii periculoase Uniunea Europeana la bordul unor camioane a fost destructurata. 15 persoane au fost arestate, inclusiv șeful gruparii. Reteaua cerea fiecarui migrant intre 5.000 si 8.000 de euro pentru calatoria ilegala,…

- Aproximativ 20 de persoane banuite ca ar face parte dintr-un clan specializat in spargeri de banci au fost ucise intr-o operatiune a politiei braziliene, conform Agerpres. „Conform informațiilor preliminare pe care le avem in acest moment, peste 20 de infractori au murit”, a declarat o sursa din cadrul…

- Politii si jandarmerii din noua tari au dat o lovitura spectaculoasa in inima ”darkweb”, dupa mai multe luni de urmarire mondiala, in cea mai mare parte secreta, relateaza Le Figaro, informeaza News.ro. Agenti specializati au arestat 150 de persoane implicate in vanzarea sau cumpararea a zeci…

- Patru persoane, intre care trei asistenti medicali, au fost retinute de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova in dosarul privind obtinerea unor certificate false de vaccinare anti-COVID, au declarat, vineri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Un centru de vaccinare din comuna…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 32.535 de traversari, dintre care cele mai multe au fost efectuate de catre moldoveni pe sensul de ieșire din țara. Astfel, potrivit informației oferite de catre Poliția de Frontiera, in doar 24 de ore 12.112…

- Politia australiana a arestat 235 de persoane la Melbourne si 32 la Sydney sambata, in timpul unor proteste neautorizate anti-lockdown, mai multi politisti fiind raniti in urma ciocnirilor, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Politia din statul australian Victoria a precizat ca cinci politisti au…