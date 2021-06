Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 15 iun - Sputnik. Sociologii susțin ca aproximativ 35 de mii de cetațeni pleaca din Moldova in fiecare an. De regula, fac acest lucru din motive raționale: nu iși gasesc un loc de munca acasa, de aceea cauta oportunitați de a caștiga bani in afara țarii. Aceasta opinie a fost exprimata…

- ​Zero taxe pe salariul minim este o propunere a USR-Plus ce atrage multa lume. Totuși, este posibil ca în practica sa vedem, de fapt, 3,75% taxe pe salariul minim, potrivit ministrului Economiei, Claudiu Nasui. Propunerea „Zero taxe” trebuie discutata, așa ca HotNews.ro a realizat…

- Alba24 vine in ajutorul industriei HoReCa din Alba afectata considerabil de restricțiile impuse la nivel național și local. Pentru a ajuta restaurantele locale care au și sistem de livrare la domiciliu sau la locul de munca, Alba24 va prezenta cititorilor ziarului, cat și clienților cate o rețeta oferita…

- Inițiativa legislativa privind voucherele pentru munca prestata de zilieri in agricultura a fost susținuta de Parlament. Deputații au aprobat PROIECTUL de modificare a Legii privind exercitarea unor activitați necalificate cu caracter ocazional desfașurate de zilieri, pentru prima lectura. {{510322}}Conform…

- 900 de LOCURI DE MUNCA IN STRAINATATE. Se cauta muncitori in agricultura in Spania, prin intermediul retelei Eures Romania Potrivit AJOFM Alba, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 900 de locuri de munca vacante. Firma SUREXPORT COMPANIA AGRARIA S.L.…