- Un sondaj online derulat in Uniunea Europeana arata ca peste 80% din respondenti sunt in favoarea renuntarii la practica trecerii la ora de vara, prin care ceasurile se dau inainte cu o ora in ultima duminica...

- Revoluția internetului in Europa se apropie de punctul culminant. Dupa eliminarea costurilor diferite in roaming, introducerea unui regulament pentru protecția datelor personale și accesul liber la abonamentele pentru servicii cu conținut digital, Uniunea Europeana anunța ca, pana

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat ca este dispus sa inceteze asa-numitul razboi comercial cu Uniunea Europeana. Intr-o postare pe Twitter, el a propus anularea reciproca a tuturor „tarifelor, barierelor si subventiilor”.

- Europenii s-au aratat luni iritati de faptul ca au fost calificati drept ''inamici'' de catre Donald Trump si i-au cerut presedintelui american sa dea dovada de fermitate pentru a apara Ucraina in cursul intalnirii sale cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Helsinki, relateaza AFP…

- ‘Uniunea Europeana face, probabil, la fel de mult rau ca si China, doar ca ea este mai mica’, a declarat Trump pentru Fox News. Europenii ‘au avut in ultimul an un excedent comercial de 151 miliarde de dolari. Si, in plus, noi cheltuim o avere cu NATO pentru a-i proteja’, a continuat el. ‘Este teribil…

- Presedintele american Donald Trump a comparat practicile comerciale ale Uniunii Europene (UE) cu ale Chinei, intr-un interviu difuzat duminica de Fox News, in care a spus ca ”Uniunea Europeana face probabil tot atat de mult rau ca China, doar ca ea este mai mica”, relateaza AFP, potrivit news.ro.Europenii…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, face astazi o vizita in Austria - prima sa vizita bilaterala in Occident de anul acesta. Cu aceasta ocazie, el a acordat luni un interviu radioteleviziunii austriece ORF, preluate de Reuters, in care sustine ca Moscova nu incearca sa divizeze Uniunea Europeana.

- Uniunea Europeana a propus prelungirea negocierilor pentru mentinerea intelegerii din 2015, dupa ce SUA s-au retras din acord la inceputul lunii mai. "Acest vis au europenilor nu se va realiza niciodata", a declarat Khamenei, potrivit Agerpres.Iranul acceptase sa isi inghete programul nuclear…