- Majoritatea respondenților (56 %) unui sondaj recent spun ca Uniunea ar trebui sa dispuna de mai multe fonduri pentru a depași impactul pandemiei. Sanatatea publica este pe primul loc, urmata de redresarea economica și schimbarile climatice. Potrivit unui nou sondaj de opinie comandat de Parlamentul…

- Politicienii romani au facut, in plina criza medicala, ceea ce știu ei mai bine: circ. Majoritatea social-democratilor din Comisia juridica sunt de parere ca internarea fortata poate fi impusa doar de un magistrat, un judecator. In schimb, ministrul Justitiei Catalin Predoiu a afirmat, la discutiile…

- Doar 25% dintre intervievati au declarat ca actuala forma de capitalism asigura binele societatii. Rezultatul nu este surprinzator, avand in vedere ca mai multe autoritati in domeniu, de la unul dintre economistii de top ai Universitatii Harvard, pana la miliardarul si investitorul Ray Dalio,…

- Criza actuala va genera aparitia de oportunitati imense de inovare si va forta renasterea multor industrii, a declarat, marti, intr-o videoconferinta de specialitate, Valentin Ionescu, director Directia de Strategie si Stabilitate Financiara in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). „Criza…

- Parlamentul European a decis amanarea cu un an a datei de aplicare a Regulamentului privind dispozitivele medicale . Amanarea permite tuturor actorilor importanți – statele membre, instituțiile sanitare și operatorii economici – sa acorde prioritate combaterii pandemiei in curs de evoluție cauzata…

- Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, susține ca peste cinci zile va primi rezultatele privind incasarile la bugetul de stat, pentru ultima luna, dar ca din estimarile sale recente rezulta ca situația nu este nici pe departe atat de grava pe cat o preconiza. „Economia va ieși mult mai bine decat…

- Revenirea la școala și la facultate, in clase și in amfiteatre, dupa 15 mai, e o speranța intreținuta de nerabdare. Forma online in care se desfașoara pana atunci activitatea de invațamant a fost reglementata printr-o modificare adusa Legii educației naționale nr. 1/2011; la fel, și examenele. A fost…