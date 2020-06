Stiri pe aceeasi tema

- Planul de redresare economica propus de Comisia Europeana pentru combaterea crizei provocate de pandemia de coronavirus a fost primit pozitiv de Italia, Spania, Franța și Germania, in timp ce Olanda, adepta a rigorii bugetare, considera ca negocierile vor lua timp.

- Romania se situeaza printre statele care vor beneficia cel mai mult de fondurile alocate prin noul instrument de redresare, in valoare de pana la 750 de miliarde de euro, prezentat miercuri de Comisia Europeana, potrivit unui document consultat de agentia DPA. Potrivit acestui document,…

- Planul UE pentru reconstrucția economica post-pandemie. Ce sume va primi Romania ca granturi și imprumuturi. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a dezvaluit noul plan de buget al Uniunii Europene, menit sa alimenteze ambitiosul plan de reconstructie economica de dupa pandemia de coronavirus,…

- Comisarul Afacerilor economice, Paolo Gentiloni, a anunțat miercuri pe pagina sa de Twitter, ca Comisia Europeana planuiește sa propuna un fond de redresare de 750 de miliarde de euro pentru a face fața crizei economie din UE provocata de catre pandemia de coronavirus, relateaza Afp, citata de hotnews.ro.…

- Romania a ocupat locul 3 in ierarhia statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in anul 2019, la efectivele de ovine si caprine, in timp ce la nivel national efectivele de porcine, ovine si caprine si cele de pasari au crescut, dar categoria bovine a scazut, comparativ cu anul precedent, reiese din…

- La 4 mai, cu ocazia conferinței donatorilor organizate in cadrul raspunsului mondial la coronavirus, Comisia a inregistrat angajamente financiare asumate de donatori din intreaga lume in valoare de 7,4 miliarde EUR, echivalentul a 8 miliarde USD. In aceasta suma sunt incluse și cele 1,4 miliarde EUR…

- O conferinta a donatorilor organizata online de Comisia Europeana a permis strangerea a 7,4 miliarde de euro pentru a finanta dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, a anuntat presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, DPA si Reuters."Am facut-o. In doar cateva…

- Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a comunicat ca pana la data de 21 martie 2020 au fost raportate 121.061 de cazuri in UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Italia, Franta, Germania, Spania și Regatul Unit. Datele…