Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat duminica CBC, Biden a indicat ca Iranul trebuie sa nu mai imbogateasca uraniu inainte ca administratia de la Washington sa ridice sanctiunile. Intrebat daca SUA vor ridica sanctiunile pentru a aduce Iranul la masa negocierilor, Biden a spus ”nu”. Tensiunile dintre Washington…

- De ce Bruxelles-ul se debaraseaza de dolar și va reuși oare sa-l lipseasca de dominația mondiala – la aceste intrebari a incercat sa raspunda reporterul RIA Novosti Natalia Dembinskaya. Un aliat nesigur Inițiativa de consolidare a rolului monedei euro a fost inclusa pentru prima data pe agenda…

- Noul presedinte american Joe Biden trebuie sa ridice ''neconditionat' sanctiunile impuse Teheranului de predecesorul sau, Donald Trump, pentru a salva acordul nuclear iranian, a avertizat vineri ministrul de externe iranian Mohammad Javad Zarif, relateaza AFP. In 2015, Iranul…

- Romania este in partea de sus a clasamentului in ceea ce privește vaccinarea impotriva COVID-19. La nivel global este pe locul 18, conform statisticilor Bloomberg , in condițiile in care acestea iau in considerare și UE, ca entitate, și țarile membre. Dintre țarile Uniunii Europene Romania este pe…

- Franta, Marea Britanie si Germania au cerut sambata Iranului sa renunte la producerea de uraniu metalic, dupa ce miercuri Teheranul a transmis Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA) ca avanseaza in acest sens, informeaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. "Incurajam ferm Iranul sa puna…

- Numarul total al infectiilor cu SARS-CoV-2 a depasit, la nivel mondial, 90 de milioane, iar in decurs de un au fost inregistrate aproximativ 2 milioane de decese asociate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins. Potrivit universitatii americane, pana la 11 ianuarie 2021, au fost inregistrate…

- ​Adunarea Generala a ONU a adoptat luni o rezolutie prin care solicita Rusiei sa puna capat cât mai curând posibil "ocupatiei temporare" a Crimeei, peninsula ucraineana anexata în 2014 de Moscova, informeaza AFP, preluata de Agerpres.Rezolutia, care se concentreaza asupra…

- Romanii din strainatate voteaza, duminica, la alegerile parlamentare 2020, in diaspora fiind a doua zi de vot. Romanii din diaspora ii vor alege pe cei patru deputați și doi senatori care ii vor reprezenta in noul parlament. Pana la ora 9.00 votasera 90.298 de romani din strainatate – 68.969 la secțiile…