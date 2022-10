Stiri pe aceeasi tema

Președintele Volodimir Zelenski a cerut ca un tribunal special al Națiunilor Unite sa impuna "pedepse corecte" Rusiei pentru invazia sa in Ucraina, inclusiv sancțiuni financiare și privarea Moscovei de dreptul de veto in Consiliul de Securitate, scrie Reuters, citat de Mediafax.

Treisprezece persoane au fost ucise luni in bombardamente de artilerie asupra orasului Donetk detinut de separatistii prorusi in estul Ucrainei, a anuntat primarul sustinut de Rusia al orasului, citat de agentia Reuters. Intr-o declaratie postata pe aplicatia de mesagerie Telegram, primarul separatist…

Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

Google, divizie a companiei americane Alphabet, a suferit a doua infrangere in mai putin de un an, dupa ce Tribunalul General al Uniunii Europene a fost de acord cu autoritatile UE de reglementare antitrust ca a abuzat de pozitia sa dominanta, dar a redus amenda cu 5% din cauza dezacordului la un…

Germania intenționeaza sa gazduiasca o conferința internaționala, posibil in octombrie, pentru a discuta despre reconstrucția Ucrainei dupa invazia Rusiei, a declarat joi o sursa guvernamentala pentru Reuters, anunța mediafax.

Pentagonul a anuntat luni ca ofera Ucrainei un nou ajutor militar in valoare de un miliard de dolari, constand mai ales din rachete suplimentare pentru sistemele americane de artilerie de precizie Himars, informeaza AFP si Reuters.

Uniunea Europeana intentioneaza sa stranga pana in septembrie un nou pachet de ajutor financiar destinat Ucrainei, in valoare de circa 8 miliarde de euro, a anuntat joi o sursa din guvernul german citata de agentia Reuters preluat de agerpres.

Marea Britanie va trimite Ucrainei noi piese de artilerie si peste 1.600 de arme antitanc, a anuntat joi secretarul britanic al apararii Ben Wallace, transmite Reuters, potrivit Agerpres.