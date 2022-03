Stiri pe aceeasi tema

- ”Ceea ce incercam cu aliatii nostri este sa slabim economia rusa, sa oprim finantarea pe care presedintele rus Vladimir Putin o foloseste pentru masina sa de razboi. Am aplicat sanctiuni asupra Bancii Centrale Ruse, asupra sistemului SWIFT, am inghetat active bancare, de fapt, Marea Britanie ingheata…

- Europa sancționeaza Rusia din cauza crizei din Ucraina. Uniunea Europeana, acționand in tandem cu Statele Unite și Marea Britanie, spera sa franeze Moscova prin pastrarea unor sancțiuni mai mari pentru viitorul apropiat. Cu toate astea, masurile anunțate nu se ridica la nivelul opțiunilor disponibile,…

- Rusia se arata ingrijorata de plasarea in alerta a 8.500 de militari americani, pregatiti pentru a fi desfasurati in Europa, in contextul crizei de la granița Ucrainei, a denuntat, marti, Kremlinul. Rusia afirma ca actiunile si declaratiile Washingtonului duc la o noua "escaladare a tensiunilor" in…

- Liderii Statelor Unite și mai multor țari europene, printre care Germania și Franța, și-au afirmat luni, în cadrul unei videoconferințe, sprijinul „fara rezerve” pentru integritatea teritoriala a Ucrainei și au promis „consecințe foarte grele” Rusiei în cazul unei…

- Statele Unite considera ca acuzatiile britanice conform carora Moscova incearca sa instaleze un lider pro-rus in Ucraina sunt "profund ingrijoratoare", a declarat Casa Alba sambata ca raspuns la o declaratie a ministerului de externe de la Londra, transmite duminica AFP. Citește și: La Kiev…

- Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia în cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete în regiune, a declarat sâmbata o înalta oficialitate din administratia americana,…

- Washingtonul si Moscova vor negocia la 10 ianuarie despre tensiunile privind Ucraina si probleme de control al armamentului nuclear, a spus pentru AFP un purtator de cuvant de la Casa Alba insarcinat cu probleme de securitate. „Statele Unite sunt dornice sa se angajeze intr-un dialog cu Rusia", a afirmat…

- Președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin nu vor avea o intalnire fața in fața, pe fondul tensiunilor de la granița Ucrainei, a anunțat Secretarul de stat al SUA Antony Blinken. Joe Biden și Vladimir Putin nu planuiesc o intalnire Blinken a transmis ca SUA vrea sa vada ca Rusia…