Europenii ne scot campioni la producția de porumb anul acesta, românii îi contrazic Comisia Europeana estimeaza producția romaneasca de porumb, in acest an, la aproape 12 milioane de tone, plasand Romania pe primul loc in UE, in fața Franței. Reprezentanții Forumului Asociația Producatorilor de Porumb din Romania (APPR), susțin, insa, ca estimarea este nerealista. Potrivit prognozelor Comisiei Europene, in țara noastra vor fi recoltate, anul acesta, 11,8 milioane de tone de boabe de porumb, ceea ce ar plasa Romania pe primul loc in UE, in fața Franței pentru care estimarile se ridica la 11,5 milioane de tone boabe de porumb. ”Ni se pare exagerata aceasta estimare. Este o supraevaluare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

