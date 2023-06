Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a reactivat alianta transatlantica, dar relatia dintre Statele Unite si partenerii europeni este din ce in ce mai dezechilibrata, Europa ramanand in urma, cu un decalaj care se accentueaza, comenteaza cotidianul Financial Times, citat de Mediafax."Razboiul din Ucraina a reactivat…

- Cel mai important general american a declarat luni pentru CNN ca, deși Ucraina este "foarte bine pregatita" pentru o contraofensiva impotriva Rusiei, este "prea devreme pentru a spune ce rezultate se vor produce"."Sunt intr-un razboi care reprezinta o amenințare existențiala pentru insași supraviețuirea…

- Masinile electrice ar urma sa reprezinte aproape o cincime din piata globala in 2023, conform raportului Agentiei Internationale a Energiei (IEA), dedicat vehiculelor electrice (EV), transmite Reuters, preluata de Agerpres. Vanzarile de vehicule electrice ar urma sa urce cu 35% anul acesta, ajungand…

- Presedintele american Joe Biden a discutat joi cu omologul sau francez Emmanuel Macron despre recenta vizita a acestuia in China, comentariile facute recent de presedintele francez cu privire la problema Taiwanului provocand critici in Europa si Statele Unite, relateaza AFP.

- Salonul Auto de la Shanghai și-a deschis porțile, iar producatorii de automobile s-au pregatit cu lansari de noi modele. Cu ocazia acestui eveniment, japonezii de la Lexus au prezentat noua generație a monovolumului LM. DISPONIBIL IN EUROPA Acesta va fi comercializat in 60 de țari la nivel global. Mai…

- Guvernele occidentale sunt suparate pe TikTok. Aplicația deținuta de chinezi și indragita de adolescenți din intreaga lume se confrunta cu acuzații de facilitare a spionajului, de neprotejare a datelor personale și chiar de corupere a minților tinere, noteaza Politico.eu.In ultimele luni, guvernele…

- Ford Motor se asteapta ca divizia sa de vehicule electrice sa piarda 3 miliarde de dolari in acest an, dar reprezentanții companiei susțin ca este pe cale sa atinga o marja inainte de impozitare de 8% pana la sfarsitul anului 2026.Pierderea anticipata a fost dezvaluita joi, la un briefing…

- Aplicația chineza renumita pentru adolescenții dansați i-a pus pe oficialii occidentali sa se invarteasca in privința acuzațiilor de spionaj și dependența. Guvernele occidentale sunt bifate cu TikTok. Aplicația deținuta de China, iubita de adolescenții din intreaga lume, se confrunta cu acuzații de…