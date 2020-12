Stiri pe aceeasi tema

- Așteptarea a luat sfarșit! A fost vaccinata anti-COVID prima persoana din lume, o femeie de 90 de ani din Marea Britanie. Este primul om care face acest pas in cadrul unei campanii naționale, in afara condițiilor de testare.

- Prima doza de vaccin anti COVID-19 a fost distribuita in Marea Britanie. Este vorba despre o femeie de 90 de ani care a fost injectata cu vaccinul produs de compania Pfizer. Vaccinarea femeii face parte din programul de vaccinare in masa care incepe in Marea Britanie, potrivit BBC. Margaret Keenan…

- Marea Britanie a anunțat ca marți, 8 decembrie, va incepe campania de vaccinare a populației impotriva noului coronavirus. Potrivit premierului Boris Johnson, aceasta va fi cea mai ampla campanie de vaccinare din istoria țarii. Chris Hopson, directorul serviciului national de asistenta medicala din…

- Retailerii din intreaga lume au in acest moment toate motivele sa burduseasca depozitele pana la refuz si sa tina stocurile aprovizionate pentru cumparatorii care continua sa cumpere un numar record de articole online. Pe langa aprovizionarea pentru Craciun si orice potentiale blocaje legate de coronavirus,…

- Ștefan Dascalu este cercetator in imunologie și face un doctorat la Universitatea Oxford, acolo unde lucreaza cu subtipuri (H5, H7, H9) ale virusului gripei aviare și studiaza calea prin care virusul se transmite de la animal la om. Intr-un interviu acordat Libertatea, Ștefan Dascalu vorbește despre…

- Vaccinul anti-COVID de la Pfizer si BioNTech are o eficienta de 95% și nu produce efecte adverse. Despre aceasta anunta companiile farmaceutice, dupa ce studiile finale au aratat ca vaccinul este chiar mai eficient decat s-a raportat anterior.

- Companiile americane Moderna și Pfizer au anunțat in decurs de o saptamana ca vaccinurile lor impotriva Covid-19 au o eficiența de peste 90% și ar putea fi autorizate pentru utilizare pana la finalul anului. Marea Britanie a comandat cinci milioane de doze de vaccin Moderna pana in primavara și 40 de…

- John Bell, imunolog la Oxford: “Avem sansa sa ne intoarcem la normalitate de Pasti, in 2021“. Imunologul John Bell, reputat specialist de la Departamentul de Stiinte Medicale al Universitatii Oxford, considera ca, daca vor fi suficiente vaccinari in primele lui din 2021, lucrurile vor incepe, din primavara,…