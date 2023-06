Europenii doresc să rămână neutri în cazul unui conflict între Statele Unite și China Majoritatea europenilor doresc sa ramana neutri in cazul unui conflict intre Statele Unite și China in privințaTaiwanului, reiese dintr-o noua ancheta a European Council on Foreign Relation (ECFR), transmite Euronews. Peste 60% dintre persoanele interogate din 11 țari membre ale UE au declarat ca ar dori ca țara lor sa ramana neutra, potrivit sondajului publicat miercuri legat de atitudinile europenilor in privința SUA, Rusiei și Chinei. De asemenea, participanții la aceasta ancheta considera China mai mult un partener strategic decat un aliat, un rival sau un adversar. Aceasta ancheta arata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

