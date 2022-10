Stiri pe aceeasi tema

- Nu departe de aeroportul Tempelhof din Berlin, Peter Engelke a montat o noua poarta de securitate la depozitul sau din cauza ingrijorarilor legate de furturi. Bunul prețios aflat in pericol este lemnul de foc. Acțiunile lui Engelke reflecta anxietatea crescanda din Europa, relateaza Bloomberg, in timp…

- Nu departe de aeroportul Tempelhof din Berlin, Peter Engelke tocmai a instalat o noua poarta la depozitul sau fiind ingrijorat ca oamenii disperati ar putea sa ii fure marfa pretioasa, compusa din lemne de foc, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In august 2022, prețul painii in Uniunea Europeana a fost in medie cu 18% mai mare decat in august 2021. Este o creștere uriașa fața de august 2021, cand prețul painii era in medie cu 3% mai mare decat in august 2020. Cea mai mare rata anuala de modificare a prețurilor la paine a fost inregistrata in:…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, condamna apelurile unor tari membre de a interzice intrarea in UE pentru cetatenii rusi, declarand ca propunerile sunt „iraționale”, iar Rusia va riposta daca sunt puse in aplicare, transmite Reuters . ”Pas cu pas, din pacate, atat Bruxelles-ul,…

- Germania si Franta au respins intr-un document comun de pozitie propunerea unor tari membre de a interzice intrarea in Uniunea Europeana (UE) pentru toti cetatenii rusi, informeaza marti dpa. „Trebuie sa ne gandim la moduri inteligente de utilizare a importantei parghii pe care o constituie eliberarea…

- Scumpirea energiei electrice a fost amplificata de mecanismul formarii preturilor adoptat in UE („pay as clear"), care promoveaza alinierea preturilor angro la cel mai mare cerut pe piata. Motivul acestei alinieri este ca investitiile in regenerabile sa se amortizeze. Pana mai ieri a fost pretul carbunelui,…

- Seceta severa ar urma sa reduca recolta de porumb a Uniunii Europene cu 10 milioane de tone, pana la 55,4 milioane de tone, cel mai redus nivel din ultimii 15 ani, a estimat firma de consultanța Strategie Grains, transmite Reuters. Noua estimare publicata joi este cu 15% mai mica fața de estimarile…

- Preturile alimentelor au crescut in ultimul an si au ajuns la adevarate recorduri, in special in Europa. Romania este de departe printre cele mai afectate tari la acest capitol, mai ales ca veniturile populatiei sunt foarte scazute.