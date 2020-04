Europenii din Vest descopera munca la camp, dupa ce imigranții au fost goniți de coronavirus in țarile de origine. "Este foarte greu in prima zi, apoi te obisnuiesti cu durerea" Inaintea crizei coronavirusului, Kerstin era studenta la agronomie, iar Jan lucra in comertul angro cu alimente, insa de cateva saptamani cei doi au inceput sa lucreze la camp pentru a compensa lipsa de muncitori straini. Închiderea frontierelor în interiorul Europei a lipsit industria agricolă de o mare parte din mâna de lucru necesară în timpul primăverii şi verii.…