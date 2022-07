Stiri pe aceeasi tema

- Avtovaz, cel mai mare producator auto din Rusia, a anuntat ca pregateste lansarea unei editii limitate a modelului Lada Largus, dupa ce sanctiunile occidentale impuse Rusiei in urma invadarii Ucrainei au dus la oprirea productiei, transmite Reuters.

- Inflația ridicata limiteaza puterea de cumparare a rușilor, care aleg acum produse alimentare mai ieftine din cauza scaderii venitului real disponibil, potrivit grupului X5, principalul retailer de produse alimentare din țara, relateaza Reuters . Prețurile de consum sunt in continuare ridicate, cu toate…

- Principalul obiectiv al Rusiei in razboiul din Ucraina va consta in cucerirea regiunii Donetk dupa ce a obtinut controlul deplin asupra Luhanskului, a declarat Serhii Haidai intr-un interviu acordat pentru Reuters.

- Presedintele american Joe Biden a declarat joi ca preturile la carburanti si la alimente sunt ridicate din cauza invaziei Rusiei in Ucraina si a promis ca aceasta din urma va fi ajutata de SUA si de aliatii sai atat timp cat va fi nevoie in razboiul impotriva Rusiei, potrivit agentiilor Reuters,…

- In aprilie 2022, daca vorbim de prețuri medii al unui baril de petrol Brent, acesta a fost de 104,58 dolari. A fost o scadere fața de luna precedenta. In februarie, impactul razboiului dintre Rusia și Ucraina au dus la o creștere a prețurilor la materiile prime de combustibili fosili. In ceea ce privește…

- Creșterea brusca a prețului la combustibili este imposibil de ratat și se afla in atenția consumatorilor. Panourile publicitare anunța ca benzina costa acum 8.12 sau chiar peste 8.58 de lei pe litru in unele locuri. Cu prețuri la niveluri record, romanii resimt imediat impactul la pompa. Dar prețurile…

- Divizia din Statele Unite a Mercedes-Benz recheama 292.000 de vehicule ML, GL si R-Class, fabricate intre 2006 si 2012, din cauza problemelor de franare, indemnand proprietarii inceteze imediat sa le mai conduca, transmite Reuters. Administratia Nationala pentru Siguranta Traficului pe Autostrazi…

- Audi și BMW au anunțat ca au oprit transporturile pe cale ferata de mașini noi catre China, potrivit Reuters. Motivul este atribuit razboiului din Ucraina și a faptului ca linia ferata Trans-Siberian Railway traverseaza cea mai mare parte a Rusiei. Cele doua marci au incetat orice activitate in statul…