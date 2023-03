Stiri pe aceeasi tema

- Grupul francez de produse alimentare Danone a inceput sa cumpere din ce in ce mai mult zer si aluminiu din Asia, a declarat vineri pentru Reuters un director de la Danone, o decizie care potrivit analistilor ii va permite gigantului francez sa isi reduca costurile dar ii va nemultumi pe furnizorii europeni.Producatorul…

- Fermierii romani au ajuns sa faca lucrarile agricole de sezon cu ingrasaminte chimice importate din Nigeria si Indonezia. Iar preturile sunt pe masura. Cei mai importanti producatori locali sunt in continuare afectati de scumpirile record din energie de anul trecut.

- Despre frumusețea satelor transilvanene au auzit mulți turiști. Puțini conaționali știu, insa, care este locul din Romania in care strainii isi cumpara case pe banda rulanta. Prețurile sunt mai mici decat in alte regiuni, iar peisajele ii incanta pe toți calatorii. „Fiți mandri cu propria țara!”, a…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a solicitat lantului de farmacii Dr Max, deținut de o companie ceha, sa inceteze folosirea in reclame a sintagmei “preturi Dr. Max de mici”, comisarii ANPC sustinand ca este vorba despre o practica comerciala incorecta deoarece mesajul…

- Preturile petrolului au scazut vineri cu peste 2%, intr-o sesiune volatila, dupa ce datele neasteptat de puternice privind locurile de munca din SUA au ridicat ingrijorari cu privire la ratele mai mari ale dobanzilor si pe masura ce investitorii au cautat mai multa claritate cu privire la iminentul…

- Preturile carburantilor au explodat in Ungaria, dupa ce guvernul de la Budapesta a eliminat plafonul in luna decembrie si a majorat accizele la combustibili, astfel ca multi șoferi maghiari au inceput sa treaca granita in Slovacia sau Romania pentru a face plinul la preturi mai mici. Anul trecut, cand…

- Ungurii se plang ca preturile au luat-o razna si ca nu-si mai permit sa manance carne sau branzeturi. Cu o inflatie de 24,5% in luna decembrie, Ungaria e pe primul loc in Uniunea Europeana.