- Țarile din Uniunea Europeana se zbat sa ajunga la un acord privind plafonarea prețului la petrolul rusesc și probabil ca vor amana un acord asupra acestei chestiuni pana dupa ce va fi convenit un pachet mai larg de sancțiuni, relateaza Bloomberg . Cipru și Ungaria se numara printre țarile care și-au…

- Romania a sustinut, in cadrul Consiliului Energiei, masuri precum plafonarea pretului gazelor rusesti, existenta unei platforme pentru achizitia in comun a gazelor in UE, precum si posibilitatea de accesare a unor linii de credit pentru companii din partea Bancii Central Europene, potrivit unui comunicat…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a participat, vineri, la reuniunea Extraordinara a Consiliului Energiei, organizata la Bruxelles in contextul discutiilor la nivel european privind preturile ridicate la energie si pregatirea pentru iarna. Potrivit concluziilor reuniunii, Comisia Europeana lucreaza…

- Comisia Europeana vrea sa puna limita de consum la orele de varf in statele membre și sa plafoneze prețul gazului rusesc, pentru a contracara manipularea Rusiei pe piața energiei. Sunt doua dintre masurile anunțate de șefa Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen.

- Marcel Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor europene, a declarat miercuri la TVR Info ca Romania a atras, in ultimele patru luni, 2,1 milioane de euro, care sunt in curs de decontare cu Comisia Europeana.

- Trei asociatii ale magistratilor din Romania critica, intr-o scrisoare trimisa reprezentantilor Comisiei Europene, noile proiecte de legi ale justitiei, afirmand, potrivit news.ro, ca „toate progresele facute de Romania in lupta impotriva coruptiei si a criminalitatii organizate sunt compromise si se…

- Nu mai departe de acum cateva saptamani, Comisia Europeana cauta solutii pentru a impune un plafon de pret pentru gazul importat din Rusia. A fost nevoie ca Gazprom sa-si „flexeze" doar putin muschii taind livrarile de pe Nord Stream 1, ca toata Europa sa intre intr-o panica generalizata, sa incepem…

- Kovesi amenința Romania. Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, anunța ca analizeaza o posibila sesizare la Comisia Europeana pentru activarea mecanismului de condiționarea a fondurilor europene de statul de drept in Romania din cauza modului in care a fost transpusa directiva privind avertizorul…