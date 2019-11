Stiri pe aceeasi tema

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare fond de acest fel din lume in conditiile in care detine active de peste 1.100 miliarde de dolari, a anuntat miercuri ca in trimestrul trei din 2019 a inregistrat un randament de 1,6% de pe urma investitiilor sale, transmite Reuters potrivit…

- Luni, Bursa de la Praga a fost inchisa datorita unei sarbatori publice. Actiunile CME inregistrau marti dimineata un declin de 5,8%, la 101,20 coroane (4,39 dolari), la Bursa de la Praga, dupa ce luni actiunile CME listate la bursa americana Nasdaq au inchis in scadere cu 5,2%, la 4,41 dolari.…

- ​Dupa patru zile consecutive de creștere, capitalizarea de piața a Apple a depașit pragul istoric de 1.000 de miliarde de dolari atins de companie în premiera în toamna lui 2018. În prezent Apple este depașita doar de Microsoft la capitalizare, compania condusa de Satya Nadella având…

- De asemenea, conducerea a declarat un dividend trimestrial de 0,51 dolari pe actiune, o crestere de 11 fata de dividendul trimestrial precedent, se arata intr-un comunicat al gigantului american. Anterior Board-ul autorizase rascumparari de actiuni in 2013 si in 2016, conform datelor Wall…

- Odata cu creșterea exponențiala a traficului global de date prin rețelele de transmitere a datelor, gigantii internetului au nevoie de o capacitate din ce în ce mai mare de banda pentru a putea continua sa funcționeze, iar pentru a face acest lucru, Google, Facebook, Amazon, Apple și Microsoft…

- Valoarea de piata a celor mai mari 100 de companii listate din lume a crescut cu 5%, in 2019, pana la 21 trilioane dolari, potrivit clasamentului global realizat de PwC, fiind determinata in principal de performanta companiilor din SUA. În schimb, atât China, incluzând Taiwan şi…

- In schimb, atat China, incluzand Taiwan si Hong Kong, cat si Europa au inregistrat scaderi ale capitalizarii de piata, de 4-, respectiv 5-, inversand castigurile de anul trecut. Top zece la nivel mondial este format preponderent de companiile de tehnologie si comert electronic (sapte din zece): Microsoft,…

