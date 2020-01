Europenii care au intrat în 2020 pe 31 decembrie la prânz. Ce se întâmplă într-un mic sat din Spania Europenii care au intrat in 2020 pe 31 decembrie la pranz. Ce se intampla intr-un mic sat din Spania Intr-un mic sat din Spania, rezidentii au inceput un nou deceniu pe 31 decembrie, la pranz. Care a fost insa motivul? Bat ceasurile din Villar de Corneja mai repede decat cele din Bilbao sau Barcelona? Motivul este simplu: cei 30 de rezidenţi ai acestei mici comunităţi situată la vest de Madrid, majoritatea în vârstă de peste 80 de ani, nu vor să rămână treji până la miezul nopţii şi, prin urmare, au decis să sărbătorească… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

