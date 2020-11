Stiri pe aceeasi tema

- Romania, Malta, Cipru, Letonia, Irlanda, Slovacia, Bulgaria și Lituania aloca cel mai puțin pentru dezvoltare și cercetare, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Astfel,...

- Ponderea locuintelor din România care nu au o toaleta în interior este de peste zece ori mai mare decât media din UE, România fiind de altfel singurul stat membru UE unde aproape un sfert din populatie traieste în locuinte care nu au…

- Primaria municipiului Chișinau va aloca jumatate de milion de lei - ajutoare materiale pentru necesitațile copiilor aflați in dificultate. Banii vor fi oferiți pentu alimentație, haine, rechizite școlare, produse de igiena etc. Decizia a fost luata la ultima ședința a Comisiei pentru protecția copilului…

- Dosarul in care liderul de sindicat Florian Rapas il acuza pe seful Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, Mihai Ovidiu Lupsa, ca a mers in vacanta la Barcelona pe banii unui inculpat, cercetat de subalternii sai, a fost clasat. Cum explica DNA Cluj decizia.

- UPDATE Bogdan Olteanu s-a predat la sediul IPJ Dambovita, relateaza publicatia locala Chindia Media. Initial, Tribunalul Bucuresti il condamnase la 7 ani de inchisoare cu executare, dar Curtea de Apel Bucuresti a redus sentinta. Bogdan Olteanu implineste joi varsta de 49 de ani. Curtea de Apel Bucuresti…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca a acordat imprumuturi de 17 miliarde de euro catre trei tari - Italia, Spania si Polonia - pentru a le ajuta sa faca fata cresterii somajului in legatura cu pandemia de coronavirus, relateaza France Presse. Acestea sunt primele plati efectuate in cadrul programului…

- Ajutorul pentru incalzirea locuintei este reglementat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului 70/2011, se va acorda pentru ultima oara, in forma actuala, in sezonul rece 2020-2021. Din sezonul 2021-2022, ajutorul pentru incalzirea locuinței va fi inlocuit de venitul minim de incluziune, care va avea…

- 40,6% dintre respondenții la acest studiu locuiesc intr-un apartament cu 3 camere, in timp ce 15,6% stau la casa 40,6% dintre romani aleg sa-și renoveze toata casa o data la 5 ani, iar 9,4% dintre aceștia fac acest lucru an de an 65,6% dintre romani considera ca livingul este cea mai importanta incapere…