Europenele preolimpice. Finala adolescenților Naționala Spaniei s-a intors triumfatoare la Madrid. Pentru a patra oara cea mai buna din Europa și pentru prima data inviorata de un erou surprinzator. Yamine Yamal, 17 ani. Cel mai tanar marcator din istorie la un turneu final de importanța majora. Primul a fost Pele, pe Rasunda, in 1958. Lucrurile sunt complet diferite dupa 66 de ani. European Broadcast Union, EBU, a transmis atunci doar cinci partide din prima mare aventura mediatica a fotbalului, scrie The Guardian. Dupa documentarul ficțional Conspiracy 58, mulți au crezut ca meciurile s-au disputat de fapt in SUA. Conspirația ar fi fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TAROM introduce doua curse speciale pentru suporterii care vor sa participe la meciul Romania-Slovacia, ce va avea loc pe stadionul din Frankfurt, pe 26 iunie, informeaza compania printr-un comunicat. Astfel, pe 26 iunie, zborul special TAROM RO1301 va decola de la Otopeni la ora 8:50 si va sosi la…

- Cuvantul pronunțat greșit de mulți romaniLimba romana, cu o vechime de peste 1700 de ani, este o limba fonetica, ceea ce inseamna ca multe cuvinte se citesc așa cum se scriu. Totuși, exista și numeroase excepții care ii pun in dificultate pe vorbitori. Un exemplu notabil este confuzia intre „grija”…

- Meciul de retragere a „Generației de Aur” a avut loc in urma cu o saptamana, pe Arena Naționala, in fața a 54.967 de spectatori, scrie Digi Sport. „Generația de Aur” s-a impus la limita, scor 3-2, in fața echipei ”Legendelor Lumii”, care a fost condusa de pe banca de Jose Mourinho (61 de ani).

- Sambata seara, pe Arena Naționala din București, a avut loc un eveniment emoționant care a marcat sfarșitul unei ere glorioase in fotbalul romanesc: meciul de retragere al Generației de Aur.

- Meciul de retragere al Generației de Aur a stabilit un nou record de asistența pentru meciurile jucate pe Arena Naționala. 54.967 de spectatori au fost prezenți in tribunele stadionului. A fost show! A fost emoție. Și-au fost multe lacrimi. Și pe langa toate astea, mii de copii care nici nu erau nascuți…

- La conferința de presa de dinaintea meciului de retragerea al Generației de Aur, Gica Hagi a fost in centrul atenției. A vorbit despre licitația pentru tricouri, de vineri seara, și despre parcursul Romaniei la CM 1994.

- Cu ocazia vizitei de stat pe care Marcel Ciolacu a efectuat o in Turcia, premierul Romaniei si presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, au facut schimb de cadouri, cu valoare simbolica.Marcel Ciolacu i a oferit lui Ergodan si doua cadouri fotbalistice: o minge cu semnatura selectionerului Romaniei,…

- Reprezentantii ANPC au anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca in perioada 22 – 26 mai, au desfasurat la nivel national o actiune de control pentru a verifica felul in care sunt respectate prevederile legale, conformitatea, modul de etichetare, prezentare publicitate si comercializare a pestelui,…