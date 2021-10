Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin HCDS Constanta a fost învinsa marti, în deplasare, de formatia poloneza Orlen Wisla Plock, în mansa tur din turul secund al EHF European League.Handbalistii polonezi s-au impus cu scorul de 25-14 (7-6). În primele 19 minute s-au marcat doar patru…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta va avea ca adversara formatia poloneza Orlen Wisla Plock in turul al doilea preliminar al competitiei EHF European League, potrivit tragerii la sorti care a avut loc marti la Viena. Handbalistii dobrogeni, care au eliminat in primul tur…

- Meci excelent facut, sambata, de handbalistii de la HC Dobrogea Sud la Csurgo. La debutul in noua stagiune continentala, constantenii s-au impus cu scorul 27-23 (13-10) in fata formatiei maghiare si au luat o optiune importanta pentru calificarea in turul al doilea al EHF European League. Cucerirea…

- Echipele feminine de handbal SCM Ramnicu Valcea, SCM Gloria Buzau si CS Magura Cisnadie, care vor disputa cele doua tururi preliminare ale EHF European League, si-au aflat adversarele, marti, 20 iulie, cu prilejul tragerii la sorti efectuate la sediul EHF de la Viena. SCM Ramnicu Valcea va intra direct…

