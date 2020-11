European Digital Commerce: Înscrie-te gratuit pentru a afla ultimele trenduri din comerțul online European Digital Commerce, powered by VTEX, este un eveniment online interactiv dedicat comerțului electronic, organizat de wall-street.ro pe data de 9 decembrie, care aduce laolalta principalii jucatori din retail cu jucatorii de e-commerce. Te poți inscrie gratuit AICI. Discuții aprinse despre provocarile omnichannel-ului “in era COVID-19”, cum sa te adaptezi noilor realitați și, mai mult, cum sa iți crești și dezvolți afacerea in aceasta perioada provocatoare vor fi doar cateva dintre subiectele atinse in aceasta ediție a EDC. Discuțiile vor fi axate pe sfaturi practice, date… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol si foto: wall-street.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cargus, al doilea mare jucator de pe piața de curierat din Romania, cunoscuta in trecut ca Urgent Cargus, estimeaza o creștere in volume de 65% in comparație cu o perioada normala pentru sectorul de e-commerce și de 35% fața de Black Friday 2019.

- Ziua de joi a fost una buna pentru favoritele competiției de la Linz. Aryna Sabalenka (1), Elise Mertens (2), Veronika Kudermetova (5) și Nadia Podoroska (6) au obținut calificarea în sferturile de finala ale turneului.Rezultatele înregistrate joi:Aryna Sabalenka (Belarus/favorita…

- Inscrierile sunt deschise pana pe 26 noiembrie pentru aplicanții din Romania VTEX, recunoscut de Gartner ca o companie vizionara, și de IDC ca platforma de comerț cu cea mai rapida creștere din lume și lider, da startul programelor de accelerare și incubare pentru startup-uri, in cadrul VTEX Accelerator.…

- INA organizeaza programul de perfecționare online „Managementul administrației publice locale”, cu acces gratuit, pentru noii aleși localiInstitutul National de Administratie (INA), instituție publica in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, organizeaza, in perioada…

- Mircea Titus Dobre este candidatul PRO Romania pentru primaria Constanta Dobre a conceput proiecte care sa transforme orasul Constanta intr un oras turistic, port la Marea Neagra, mai aerisit, mai civilizat, mai prietenos A fost ministru al Turismului care a implementat voucherele de vacanta Pentru…

- Trans Sped pune la dispozitia IMM-urilor semnatura electronica cu certificate digitale calificate recunoscute in Romania, in Uniunea Europeana, in Statele Unite si pe toate pietele unde contractele sunt guvernate de legislatia europeana sau americana.

- Ziarul Unirea Firmele din Romania se vor putea inscrie pentru granturi in valoare totala de un miliard de euro. Care sunt pașii de urmat Platforma unde se pot inscrie firmele care doresc sa obtina granturi in valoare totala de un miliard de euro a devenit oficial operationala marti, incepand de la ora…

- Oferte de toamna pe litoral, de la 45 de lei/persoana pe noapte Touroperatorul Paralela 45 a lansat campania "E toamna Romaniei", cu programe de vacanta la munte, in zonele balneare, in Delta Dunarii si pe litoral, la tarife speciale, incepand de la 45 de lei/persoana pe noapte, se arata intr-un…