- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a prezentat azi o serie de condiții pentru semnarea unui nou acord nuclear cu Iranul, somând regimul islamist de la Teheran sa renunțe la "comportamentul negativ" și amenințând cu sancțiuni dure. Mike Pompeo a prezentat o serie de…

- Tarile europene au la dispozitie maximum 60 de zile pentru a oferi garantii privind asigurarea intereselor Iranului in cadrul acordului nuclear, dupa retragerea Statelor Unite din aceasta intelegere internationala, arata site-ul de internet al parlamentului de la Teheran, citat de AFP. Abbas Araghchi,…

- Cei trei americani eliberati de Coreea de Nord miercuri le-au multumit presedintelui american Donald Trump si secretarului de stat Mike Pompeo, pentru ca le-au asigurat libertatea, scrie BBC, conform news.ro.„Am vrea sa ne exprimam recunostinta profunda fata de guvernul Statelor Unite, presedintele…

- Presedintele Iranului, Hassan Rouhani, a anuntat marti seara ca tara sa va ramane parte in acordul nuclear incheiat cu puterile internationale in 2015, in ciuda retragerii SUA din aceasta intelegere, transmit Reuters si DPA. Dupa declaratia de la Casa Alba a presedintelui american Donald Trump…

- Mike Pompeo, secretarul de Stat al Statelor Unite, a spus, marți, ca documentele prezentate de Iserael arata ca Iranul a mințit in privința acordului nuclear. El a adaugat ca Teheranul a cautat sa-și dezvolte programul nuclear. ”Timp de mai multi ani, regimul iranian a insistat ca programul sau nuclear…

- “NATO este fantastica, dar ajuta mai mult Europa decat ne ajuta pe noi”, a declarat presedintele american, in timp ce la Bruxelles se desfasura o reuniune a ministrilor de externe din tarile membre ale Aliantei Nord-Atlantice, tinta criticilor lui Donald Trump, relateaza Agerpres , citand AFP. Liderul…

- Noul sef al diplomatiei americane, Mike Pompeo, ii va intalni in acest weekend pe conducatorii sauditi si israelieni pentru a-i informa asupra proiectelor presedintelui Donald Trump privind acordul nuclear cu Iranul, scrie AFP. Pompeo a sosit sambata la Riad, prima etapa a unui turneu…