Europarlamentarul PNL Marian Jean Marinescu a declarat duminica, la Craiova, ca Guvernul ar trebui sa introduca si autostrada Craiova-Lugoj in Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), asa cum a facut cu autostrada Targu Neamt-Iasi, pentru ca exista fonduri europene pentru acest program si nu sunt cheltuite.



"Eu voi lucra in continuare in Parlamentul European pentru marirea fondurilor europene pe care Romania le poate lua, dar trebuie sa avem si aici oameni care sa cheltuie banii. Acum in POIM partea de cale ferata suntem in pericol de a pierde 500 milioane euro si acolo…