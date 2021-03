Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe grupuri civice anunța ca vor sprijini deschiderea unui proces la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) in cazul dosarului „10 august” și ca miercuri va merge in fața Tribunalului București cu mesajul „Rușine, Justiția Romana! Ne vedem la CEDO”, anunța MEDIAFAX. Comunitatea…

- Transportul public și de agrement pe canalul Bega din Timișoara va fi reluat din 6 martie, a anunțat joi Societatea de Transport Public Timisoara (STPT). Potrivit unui comunicat al societații, angajații din cadrul Secției Transport Naval au inceput ecologizarea malurilor Canalului Bega. Joi,…

- Tribunalul Bucuresti a decis marți, 16 februarie, ca este competent sa judece cererea DIICOT de redeschidere a anchetei impotriva fostilor sefi ai Jandarmeriei in dosarul „10 august”, potrivit deciziei instanței, citata de G4Media. Procesul are deja o intarziere de șase luni, fiind plimbat intre instante,…

- Astazi, 9 februarie, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Urmarire Penala si Criminalistica, pune in aplicare 17 mandate de perchezitie domiciliara, in Bucuresti, Constanta,…

- "Direcția Generala de Politie a Municipiului București, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție - Secția Urmarire Penala și Criminalistica, pune in aplicare 17 mandate de percheziție domiciliara, in București, Constanța, Dolj și Ilfov, intr-un…

- Minaur a suferit prima infrangere din campionat, dar a aratat ca inca nu poate emite pretenții in lupta la titlu. Evoluție excelenta pentru Dedu, Neagu, Pintea și Lazovici Minaur-CSM București 23-28 (11-18) CSM București ramane singura echipa neinvinsa dupa etapa a 7-a a Ligii Florilor, disputata marți…

- Compania de stat Hidroelectrica, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, a anuntat luni ca scade tariful pentru energia activa livrata consumatorilor casnici incepand cu 1 ianuarie 2021, iar pretul se va reduce de la 0,255 de lei/kWh, la 0,245 lei/kWh in primul semestru al anului viitor.…

- Marți, 15 decembrie 2020, va avea loc prima ediție a TEDxUniversityOfBucharest , un eveniment public care iși propune sa ofere o platforma de discuții despre ințelegerea și promovarea diversitații umane, despre dialog și comunitate și despre relațiile interumane in vreme de pandemie. Evenimentul va…