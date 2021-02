Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Petiții a Parlamentului European a decis susținerea petiției pe care a inițiat-o europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu, petitia este legata de respectarea drepturilor lucratorilor romani din Uniunea Europeana.Parlamentul European a cerut Comisiei Europene sa ancheteze in…

- ”Romania are o oportunitate uriașa la acest inceput de an și in același timp o provocare imensa, sa finalizeze rapid Planul Național de Redresare și Reziliența prin care putem finanța proiecte de de dezvoltare de peste 30 miliarde de Euro.Dupa votul in comisiile de specialitate din Parlamentul European…

- Aflam din ZF ca trio-ul care conduce Comisia de agricultura, industrie alimentara și dezvoltare rurala din Senat vine din industrie – antreprenori și executivi – deci clar știu ce este de facut și vor direcționa eficient sumele enorme de bani care vin…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anuntat pe rețeaua de socializare Facebook ca delegatia Germaniei din S&D a transmis, ieri, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis in care ii cere sa respecte cutumele politice si democratice europene, prin care partidul care castiga alegerile parlamentare…

- AUR cere viitorului Guvern sa intervina de urgența in cazul taierilor ilegale de paduri, fenomen care a luat amploare in perioada starii de alerta, și sa ia toate masurile pentru identificarea și sancționarea vinovaților de agresarea activistului de mediu Daniel Bodnar. AUR atrage atenția ca tot…

- ​Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a declarat, joi, ca Polonia și Ungaria au acceptat introducerea mecanismului privind corelarea fondurilor europene de statul de drept. „Adoptarea la timp și intrarea în vigoare a Bugetului Multianual al Uniunii Europene pentru urmatorii…

- Apel matinal - Invitat: europarlamentarul Siegfried Muresan Parlamentul European în plen. Foto: http://audiovisual.europarl.europa.eu RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (11 noiembrie, ora 08:29) - Realizator: Cu majoritate de voturi, Comisia pentru gugete si Comisia pentru afaceri…

- Europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan, anunța faptul ca in cadrul Parlamentului European s-a adoptat Mecanismul European de Reziliența și Redresare, iar Romania urmeaza sa aiba acces la 30,5 miliarde de euro.Citește și: DEMISIE de rasunet in PSD: senatorul Liviu Pop iși anunța ieșirea din…