Stiri pe aceeasi tema

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de tari membre) aveau la 1 ianuarie 2021 un salariu minim pe economie, care se ridica la peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul blocului comunitar, in timp ce in est are o valoare mai mica de 700 de euro pe luna, arata datele publicate…

- Au trecut treizeci de ani marcați prin schimbari profunde în viața economica, sociala și politica a României, în mod firesc cu plusuri și minusuri pentru fiecare dintre noi, și, evident, pentru societatea româneasca în ansamblu. Într-o perioada relativ scurta…

- Politistii de frontiera au depistat 18 de cetateni din Pakistan si Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in automarfare incarcate cu diverse marfuri.In data de 15.01.2021, in jurul orei 10.20, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac…

- Aproximativ 59.200 de persoane, cetateni români si straini, cu peste 24.000 mijloace de transport, dintre care 10.500 automarfare, au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul întregii tari în ultimele 24 de ore,…

- Tesla intra in linie dreapta cu planurile pentru Romania si a actualizat lista oraselor unde va construi statii de tip Supercharger. Prima statie ar urma sa fie gata in primul trimestru al acestui an in Timisoara. In trimestrul al doilea Tesla are in plan sa deschida statii de incarcare si…

- 18 decembrie: Zeci de tineri care ies sa lupte pentru libertate, mor pe treptele Catedralei din centrul Timișoarei Ca urmare a protestelor izbucnite la Timișoara, Romania a inchis frontierele cu Iugoslavia, Ungaria, URSS și Bulgaria. La Timișoara a fost instituita starea de necesitate, primarul Petre…

- Nrc.nl a intrebat-o pe Kovesi despre cum s-a simțit in momentul in care autoritațile din Romania au incercat sa-i blocheze numirea, iar Secția Speciala i-a deschis un dosar de corupție, potrivit ziare.com . Ciolacu, care denunța pensiile speciale, a fost inițiator al acestor pensii pentru parlamentari…

- La propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, Guvernul Romaniei a adoptat o noua hotarare prin care s-a stabilit prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei cu 30 de zile. Totodata, a fost actualizata și lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat. In plus, hotararea…