Europarlamentarul Ramona Strugariu are Covid-19: 'Vaccinați-vă. Şi purtați mască, din suflet vă rog. Chiar vă poate salva viața' Europarlamentarul Ramona Strugariu (USR-PLUS) a anunțat ca are Covid-19. Ea ii indeamna pe romani sa se vaccineze și sa respecte regulile transmise de autoritați. „Bon, nu e doar raceala si oboseala, e covid - vaccinata, super atenta, cu masca purtata regulamentar cred ca si in somn, cu test de anticorpi facut acum vreo 4 luni, care arata excelent. Proaspat intoarsa din Romania, unde numarul de cazuri real cred ca bate toate recordurile. Daca am agațat eu boala, cu toate masurile de precauție pe care le-am luat permanent, cred sincer ca i se poate intampla oricui, oriunde, oricum si… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

