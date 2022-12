Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan anunta, vineri, ca trei grupuri din Parlamentul European solicita o dezbatere privind tratamentul incorect in cadrul procedurii de extindere a spatiului Schengen. „Liderii celor mai mari 3 grupuri din Parlamentul European (PPE, socialisti si Renew) au agreat…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan anunta, vineri, ca trei grupuri din Parlamentul European solicita o dezbatere privind tratamentul incorect in cadrul procedurii de extindere a spatiului Schengen. "Liderii celor mai mari 3 grupuri din Parlamentul European (PPE, socialisti si Renew) au agreat sa…

- Romania nu a intrat nici de aceasta data la spațiul Schengen. Austria a reușit sa blocheze decizia favorabila in Consiliul JAI, pentru aderarea la Schengen fiind necesara unanimitate. Olanda i s-a alaturat, in condițiile in care se opune aderarii Bulgariei, iar votul a fost dat „la pachet cu Romania”.

- Deputatul PSD Natalia Intotero a anuntat vineri ca europarlamentarul Guido Reil, care a comparat Romania cu Vestul Salbatic si a afirmat ca țara noastra nu merita sa fie in Schengen, a ajuns in Romania. Ea a postat o fotografie pe Facebook cu eurodeputatul german. ”????????????????????????????????????????????????????????????????????…

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, susține ca are informații conform carora raportul este unul cu elemente pozitive și este foarte posibil ca Romania sa scape de monitorizarea MCV.„Colegiul Comisarilor va discuta astazi despre raportul MCV. Se pare ca va fi prezentata o analiza preliminara cu recomandari…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunța ca a vorbit cu parlamentari ai Olandei care s-au opus aderarii Romaniei la Schengen și transmite un mesaj optimist cu aproape trei saptamani inaintea votului decisiv din Cosiliul JAI. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu sustine ca „sunt sanse tot mai mari ca Olanda sa sustina aderarea Romaniei la spatiul Schengen”, explicand ca in momentul de fața exista trei scenarii posibile.

- In ciuda opoziției pe care o arata fața de Romania in privința aderarii la spațiul Schangen, sunt șase ca Olanda sa iși dea votul in la Consiliul JAI, eveniment care va avea loc la inceputul lunii decembrie și care este hotarator pentru țara noastra, susține europarlamentarul Victor Negrescu. Tot el…