Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte al PNL, premierul Florin Cițu, a dat vina, luni, pe președinții celor doua camere ale Parlamentului, Ludovic Orban și Anca Dragu, pentru criza politica in care se afla Romania, condusa de un guvern minoritar. El a precizat ca, in cazul in care judecatorii Curții Constituționale a Romaniei…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a cerut Comisiei Europene sa ia masuri urgente pentru a stopa creșterea prețurilor la energie. Victor Negrescu a postat pe Facebook solicitarea sa, subliniind ca este nevoie de un plan comun, la nivel european, pentru a ajuta cetațenii in privința facturilor uriașe.…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu, fost ministru delegat pentru afaceri europene, a anunțat, vineri, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca Grecia a primit deja un avans de 4 miliarde de euro pentru propriul plan de redresare și reziliența. “Romania, care are un plan de o valoare similara…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunțat, pe contul sau de Facebook, ca Italia a primit deja avansul pentru PNRR-ul sau, in suma de 24,9 miliarde de euro, aproape cat toata suma prevazuta pentru țara noastra. “Italia tocmai a primit un avans pentru planul sau de redresare și reziliența in valoare…

- Romania’s National Institute for Statistics (INS) announced on Wednesday the annual inflation rate for July 2021 increased to 5% from 3.9% in June, given that non-food products were more expensive by 7.64%, services by 2.74% and foodstuffs by 2.33%, according to Agerpres. The consumption prices in…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) interzice cresterea porcilor in aer liber, chiar și in ferme autorizate pentru a face acest lucru, cat timp in Romania exista focare de pesta porcina africana. Prevederea este inclusa in proiectul de Ordonanța de Urgența…

- Alegerile interne din PNL dar și cele din USR PLUS vor duce la o remaniere a actualului Guvern Cițu, crede europarlamentarul PSD Victor Negrescu. El face acuzații grave cu privire la implementarea proiectelor de investiții din PNRR de catre premier și ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.…

- Valorile consumului national de energie in sezonul verii au atins cote maxime istorice miercuri, depasindu-le pe cele inregistrate vineri, 25 iunie, anunta Transelectrica intr-un comunicat de presa. Pe fondul conditiilor meteo caniculare, consumul mediu al zilei de miercuri a fost cu 132 de MW mai mare…