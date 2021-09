Stiri pe aceeasi tema

- Și a patra ședința a Birourilor Permanente Reunite pentru stabilirea calendarului moțiunii de cenzura a USR PLUS-AUR s-a incheiat fara niciun rezultat. PSD și PNL, cu excepția președintelui PNL, Ludovic Orban, au lipsit din sala. Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a anunțat imediat dupa…

- Președintele PSD a publicat, pe contul sau de Facebook, moțiunea de cenzura a PSD impotriva Guvernului Cițu. Social-democrații nu depun insa moțiunea pana cand nu vor avea garanția celor 234 de voturi necesare pentru a o trece la vot, astfel ca acum doar ii invita pe ceilalți parlamentari sa o semneze.…

- Fostul premier Mihai Tudose, europarlamentar PSD, critica, luni, in termeni duri, intr-o postare pe Facebook, lipsa de reacție a liderilor USR – PLUS in scandalul legat de dosarele din SUA ale premierului Florin Cițu. Reacția lui Tudose vine la scurt timp dupa ce liderul USR-PLUS Dacian Cioloș a spus,…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a anunțat, pe contul sau de Facebook, ca Italia a primit deja avansul pentru PNRR-ul sau, in suma de 24,9 miliarde de euro, aproape cat toata suma prevazuta pentru țara noastra. “Italia tocmai a primit un avans pentru planul sau de redresare și reziliența in valoare…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat, marți, ca parlamentarii care vor vota moțiunea de cenzura la adresa Guvernului vor fi excluși, conform prevederilor statutului partidului. “Nerespectarea hotararilor organismelor conducerii partidului e temei de excludere din partid”, a declarat Ludovic Orban.…

- Camera Deputaților și Senatul reunite in ședința comuna dezbat si voteaza marti prima motiune de cenzura impotriva actualului Executiv. Moțiunea, inițatata de PSD și intitulata „Romania ESUATA. Recordul «fantastic» al Guvernului Citu”, ar mai avea nevoie de 18 voturi ca sa treaca, potrivit declarației…

- Mihai Tudose, fost premier și europarlamentar PSD, a punctat, luni, intr-o postare pe Facebook, o serie de gafe ale unor miniștri importanți, dar și ale premierului Cițu, erori care denota aroganța membrilor Executivului și au consecințe dramatice asupra vieții romanilor. “Concluziile va aparțin, dragi…

- Mihai Tudose, fost premier și europarlamentar PSD, cere demisia Guvernului Cițu dupa eșecul inregistrat la Bruxelles pe tema Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Intr-o postare pe Facebook, Tudose avertizeaza ca Romania rateaza incasarea a 4 miliarde de euro, “gura de oxigen de care…