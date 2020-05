Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan sustine ca Romania va primi 33 de miliarde de euro din Planul de redresare de 750 de miliarde de euro propus astazi de Comisia Europeana pentru combaterea pandemiei de COVID-19.

- El a scris, pe Facebook ca cele 33 de miliarde de euro pe care le va primi Romania vor fi, in mare parte, fonduri nerambursabile, dar si credite in conditii avantajoase. "Vorbim de fonduri noi, in plus fata de fondurile structurale si de coeziune pe care Romania oricum urmeaza sa le primeasca in viitorul…

- PLUS cere Guvernului sa aplice in regim de urgenta scutirea de TVA si taxe vamale pentru echipamentele de protectie aduse de ONG-uri in Romania din afara UE, pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19, informeaza Agerpres. Conform unui comunicat PLUS, Comisia Europeana a decis, pe 3 aprilie,…

- Romania obține de la Comisia Europeana un ajutor de 3,3 mld. euro, pentru susținerea IMM-urilor, in perioada crizei generate de pandemie Comisia Europeana a aprobat sambata o schema de ajutoare a Romaniei in valoare de 16 miliarde de lei (aproximativ 3,3 miliarde de euro), ce vizeaza sustinerea intreprinderilor…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan a solicitat, in discursul sustinut in plenul Parlamentului European, la Bruxelles, ca pentru combaterea pandemiei de Covid-19 sa fie mobilizate cele 4,1 miliarde de euro din Bugetul Uniunii Europene neutilizate anul acesta. El a declarat ca Grupul PPE din care face…

- Comisia Europeana va directiona catre Romania peste un miliard de euro pentru combaterea efectelor COVID-19, se arata intr-un document publicat pe pagina de Facebook a reprezentantei Comisiei Europene in Romania, informeaza agerpres.ro.

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu lanseaza un apel la guvernanți pentru folosirea mecanismele europene disponibile in acest moment pentru combaterea coronavirus și efectele sale asupra economiei:„Romania trebuie sa foloseasca toate mecanismele europene disponibile in acest moment pentru…

- Ziarul Unirea Astazi va avea loc o videoconferința intre omologii din Romania și alte state europene și autoritațile chineze pentru combaterea pandemiei de COVID-19 Astazi va avea loc o videoconferința intre omologii din Romania și alte state europene și autoritațile chineze pentru combaterea pandemiei…