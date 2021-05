Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul uciderii lui Arthur – unul dintre cei mai mari urși din Munții Carpați și probabil cel mai mare din Romania – ia amploare. Aceasta in condițiile in care Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein a platit suma de 7000 de euro pentru a vana legal un urs in țara noastra, insa nu a impușcat […]…

- Vicepremierul Dan Barna și ministrul fondurilor europene, Cristian Ghinea, ambii de la USR PLUS, au declarat luni, dupa discuțiile de la Cotroceni pe tema planului PNRR pe care Romania il va depune pentru accesarea fondurilor europene, ca „nu e vorba de nicio greșeala” facuta de Guvernul roman.…

- Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) ii solicita ministrului Justitiei, Stelian Ion, sa reia procedura de selectie pentru membrul national Eurojust, cu respectarea expresa a legislatiei interne si a prevederilor Regulamentului UE 2018/1727, ce impune includerea in selectie numai a…

- In urma recomandarilor Grupului Științific și Medical din cadrul Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19, a Ministerului Sanatații și a Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din Romania (ANMDMR), s-a luat decizia renunțarii la…

- jmEvents, organizatorul Festivalului Internațional EUROPAfest anunța mutarea evenimentului din luna mai, cand se derula in mod tradițional in perioada 16-24 iulie. “Return to Live Music. No limits, just hope !” este sloganul ales de organizatorii EUROPAfest pentru 2021. 2020 a fost un an in care am…

- sursa foto: Facebook\ Florin Cițu Premierul Florin Cițu a declarat, sambata, intr-o scurta conferința de presa organizata la ieșirea de la rapel, ca Romania va incerca sa produca vaccin COVID-19 la Institutul Cantacuzino. Cițu a declarat ca Romania nu va cumpara vaccin rusesc sau chinezesc, ci, in urma…